Eski başkan Tanık yoğun bakımda
2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı, Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık önceki gün fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.
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