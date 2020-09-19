Eski başkan Tanık yoğun bakımda

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı, Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık önceki gün fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.

cumhuriyet / izmir
19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:41
Eski başkan Tanık yoğun bakımda
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