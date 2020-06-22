Eski Dışişleri Bakanı Yakış: Mısır’la çatışma olasılığı doğdu

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Mısır’ın Libya’ya asker göndermesi durumunda Türkiye ile Mısır arasında sıcak çatışma yaşanabileceğine de dikkat çeken Yakış, diplomasinin işletilmesi durumunda iki ülkenin, “çatışma yaşamadan bir çözüme ulaşmasının mümkün olduğunu, ancak şu anda diplomasinin işlemediğini” vurguladı.

1995-1998 yılları arasında Türkiye’nin Kahire büyükelçisi olarak görev yapmış olan Yakış, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin general Halife Hafter öncülüğündeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu güçlerini desteklemek için Libya’ya asker gönderebileceği açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

MISIR’IN PKK’Sİ

Sisi’nin Libya’ya asker gönderilebileceği mesajını verdiği Mısır’ın batı bölgesine yaptığı ziyareti hem Mısır’da hem de Libya’da mensupları olan kabile reisleriyle birlikte yaptığına dikkat çeken Yakış, “Libya ile Mısır arasındaki sınır cetvelle çizilmiş bir sınırdır, oradaki kabilelerin mensuplarını bir kısmı Mısır, bir kısmı Libya tarafındadır. Mısır’ın Libya’ya müdahalesi çok kolaydır, doğal engeller olmadığı için Mısır ordusunun hareketi kolaydır. Kabilelerin her iki tarafta olması Mısır’ın işini kolaylaştırır” dedi.

Sisi yönetimindeki Mısır’ın, Müslüman Kardeşler’i en büyük tehdit olarak gördüğünü vurgulayan Yakış, “Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir UUH’nin yöneteceği Libya, Mısır için, Türkiye için PKK ne ise öyle bir tehdittir. Türkiye oradaki mevcudiyetini güçlendirmeye devam ederse ve bir orta yolda buluşulamazsa iş, Türkiye ile Mısır arasında sıcak çatışmaya varabilir” diye konuştu.

‘ORTA YOL MÜMKÜN’

Diplomasinin işletilmesi durumunda bir orta yol bulunmasının halen mümkün olduğunu söyleyen Yakış, “İmkân tanınırsa diplomatlar her iki tarafa daha az zarar verebilecek çözümler üretebilirler. Türkiye’nin buna öncelik vermesi lazım ama şu anda bunu yapmıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Libya UUH ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sözleşmesinin bir “fırsat penceresi” yarattığını söyleyen Yakış, “Fakat diplomaside her istediğinizin yüzde 100’ünü almak mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.