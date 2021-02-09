Eski öğrencilerinden Melih Bulu'nun danışmanlığına atanan İnci'ye mektup: "Hayal kırıklığına uğradık"

09 Şubat 2021 Salı, 09:51

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kayyum rektör' protestoları devam ediyor. 5 hafta sonunda Melih Bulu'ya rektör yardımcısı olarak ataması yapılan Mehmet Naci İnci'ye eski öğrencileri 'İstifa' çağrısı yaptı. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci İnci'ye hitaben bir mektup yazan Boğaziçi Fizik mezunları ve eski araştırma görevlileri "Çok uzun zamandır üniversitemizin değerlerini ve kültürünü çok iyi bildiğini düşündüğümüz siz hocamızın, bu kültürü yok sayan ve zorla çiğnemeye çalışan birinin yardımcısı olarak yanında duracak olması fikri bile bizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır." dedi.

'BÖLÜMDE VE ÜNİVERSİTEDE İTİBARLI BİRİSİNİZ'

"Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü bir grup mezun ve eski araştırma görevlisi" imzasıyla yayınlanan mektupta şu ifadeler yer aldı: "Eski öğrencileriniz olarak sizi haktan ve doğruluktan yana biri olarak tanırız. Bölümde ve üniversitede itibarlı birisiniz. Biz sizi hâlâ bu şekilde hatırlamak, yıllar boyunca böyle anmak istiyoruz. Eski bir hocamız olarak sizi, rektör yardımcılığı görevinden istifaya davet ediyoruz."