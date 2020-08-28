Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.
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