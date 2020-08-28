Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:54

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.