Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.

iha
28 Ağustos 2020 Cuma, 08:54
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Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.


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