Eskişehirspor – Ankara Keçiörengücü: 2-2
Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Sezgin (Dk.27 Sholaja), Onur (Dk.67 Alperen), Talha (Dk.88 Onur Arı), Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin- Samet, Süleyman (Dk.45 İrfan), Burak (Dk.79 Manaj), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Kone (Dk.45 Mustafa), Barış (Dk.65 Dodoo), Cem.
GOLLER: Dk.14 Uğur, Dk.90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk.33, Dk.47 Alimi (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Alimi, Furkan (Eskişehirspor)
TFF 1’nci Lig'in 9’ncu hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
14’üncü dakikada Burak ceza sahasında kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ekrem'den seken topla buluşan Uğur'un altı pas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
33’üncü dakikada Bilal’in ortasında arka direkte topla buluşan Alimi, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.
47’nci dakika Alimi, Sholaja ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90’ıncı dakikada soldan Soner’in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafayla vuran Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.
90+2’nci dakikada Sholaja ceza sahasına girerken vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
90+4'ncü dakikada Manaj'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topa Cem'in sert vurdu. Kaleci Ekrem, topu güçlükle dışarı çeldi.
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim