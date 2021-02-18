Esnaf banka kredileri ile günü kurtarıyor

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Rapora göre esnafın tamamına yakını banka kredisi kullanarak günü kurtarıyor. Kira yardımı alamayanlar işyerlerini kapatmak zorunda kaldı.

Salgın nedeniyle kira ve işyeri giderleri, maaş, sigorta, Bağ-Kur ödemelerini yapamayan esnafın kredi borçlarına yenileri eklendi. Kapanan kafe ve restoranların çalışanları, kendilerine verilen 1000 TL yardımla geçinemiyor.

Raporda, ayrıca öneriler de yapılarak desteğin kapsamının genişletilmesi, vergilerin geçici olarak alınmaması, ulaşıma nakdi destek verilmesi istendi.