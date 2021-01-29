Esnaf iflas bayrağını çekecek

29 Ocak 2021 Cuma, 08:50

Aylardır lokanta, restoran, kantin, kafe ve pastaneler müşteriye kapılarını açamazken, paket servisle ayakta durmaya çalışan esnaf, kira, vergi, SGK ve faturalarını ödeyemiyor.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu: 2020 yılının mart ayından bu yana işyerini açamayan, açsa da eski işlerini bulamayan üyelerimiz zor durumdadır. Yazın ardından yeniden hayata geçirilen pandemi tedbirleri ile İzmir’de, 6 bin 926 (kahvehane, çay bahçeleri, oyun salonları) işyerinin faaliyetleri durdurulmuş, 25 bin 564 (lokanta, restoran, bakkal, berber, kuaför) işyerine sınırlama getirilmiş ve 7 bin 713 (servis, kantin, kırtasiye) işyeri dolaylı olarak etkilenmiştir. 40 bin 203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile birlikte yaklaşık 150 bin aile 600 bin kişi geçim sıkıntısına düşmüştür.

Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter: 53 bin esnafımız pandemiden dolayı çok mağdur durumda. Kahveci esnafı, eğlence merkezi, kantin, güzellik salonları işleten esnafın hepsişu an kapalı. 3250’ye yakın kahve var mesela bu süreçte. Açık olan lokantacı esnaf ve ama onlar da iş yapamıyor. İş yapan esnaf oranı ise yüzde 30. Çoğu esnaf resmi olarak kapalı değil ama kendi inisiyatifi ile kapalı. Çünkü dükkânı açtığı zaman iş yapamıyor. Bu nedenle kapalı ve zor durumda. Hükümet kira desteğinde bulundu ama hâlâ talep alınıyor, ödeme yapılmadı. İşyeri kapalı olan esnaf kirasını ve elektrik ücretini ödemeye devam ediyor. Küçük esnaf zor durumda ve acilen kalıcı çözümler olmalı.

Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Şükrü Ayyıldız: En çok mağdur olan kahveci esnafı. Sporsalonları, okulservisleri. 4 bin 700 civarında tamamen işyerini açmayan esnaf var. Eğer esnafa destek olmazsa bir kısmı dayanamaz kapısına kilit vurmak zorunda kalır. Ancak, devlet maddi yardımı yaparsa ayakta kalabilir. En azından devlet bir asgari ücret vermeli. Devlet esnafa babalığını yapmalı. Pandemi döneminde devlete olan SGK, Bağ-Kur, vergi ve devletten aldığı kredi borçlarını sıfırlasın. Esnafa yeniden bir beyaz sayfa açılsın. Eğer destek verilmezse bir kısmı kapatır.

Murat Fidan: (Mağazacı): Pandemi nedeniyle işlerimiz durdu. Her yıl 5-6 okulun kıyafetlerini temin eden bir dükkânız. Bu yıl okullar açılmadı. Aldığımız okul kıyafetleri elimizde kaldı, yaptığımız tüm hazırlıklar boşa gitti. Elimizde olan sermayeyi okul kıyafetine yatırdık, açılmayınca elimizde kaldı. Bu süre içerisinde bize yardımcı olan çıkmadı. Bugüne kadar vergisini ödeyen, işçi çalıştıran esnaf olarak devletten bize sahip çıkmasını beklerdik. Ama bir yıldır, ne yiyorsunuz, dükkân kiranızı, elektrik,su faturanızı nasıl ödüyorsunuz diye soran yok. Bu süreçte borçlarımız arttı, yanımızda çalışanlar vardı yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Her gün dükkanı açıp akşama kadar bekliyoruz. Çoğu zaman siftah yapmadan kapatıp gidiyoruz. Böyle gitmez, yönetenlerden çok acil bir şeyler yapmasını bekliyoruz

Emre Mısırlı: (Berber): Pandemi başlayalı bir yıl oldu, bu sürede bir dönem dükkânlarımız kapattık. Hükümetten bir kuruş destek alamadık. Sadece berberler odasının 100 TL’lik alışveriş çeki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda kolisi ulaştı bize. İşyerimin kapalı olduğu günlerde kendimi çaresiz hissettim. Sabaha kadar uyuyamadığım oldu, 5 yaşında kızım var ona nasıl bakacağımı evime nasıl ekmek götüreceğimi düşündüm sürekli. Almanya’da kuzenim var, kendisi de berber. Pandemi döneminde oradaki hükümet 12 bin Avro verip dükkânlarını kapatmış. Bize kimse bir kuruş vermedi. Konuşurken utandım. Bu hükümetten ne yazık ki hiçbir şey beklemiyorum. Devlet esnafa destek olacağına büyük şirketlerin vergi borçlarınısiliyor.