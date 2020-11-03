Esra Ural Topuz: “Avrupa Şampiyonasına emin adımlarla gitmek istiyoruz”
A Kadın Milli Takımı’na seçilen Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Esra Ural Topuz, “Avrupa Şampiyonası’na emin adımlarla gitmek istiyoruz” dedi.
A Kadın Milli Takımı’na seçilen Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Esra Ural Topuz, “Avrupa Şampiyonası’na emin adımlarla gitmek istiyoruz” dedi.
Bellona Kayseri Basketbol’un tecrübeli oyuncusu Esra Ural Topuz, “Her Türk sporcu için önemli bir duygu. Milli takıma tekrardan çağrıldığım için mutluyum” diye konuştu.
Topuz, “Daha önce de A Milli Takımda forma giydim. Arnavutluk ile daha önce oynamamıştık. Sırbistan ile karşılaşmıştık ve az bir farkla kaybetmiştik. Şimdi kendi evimizde yenmek istiyoruz. Emin adımlarla Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyoruz” dedi.
Ligde alınan ilk galibiyetle ilgili de değerlendirmede bulunan Topuz, “Biraz şanssız bir şekilde sezona başladık. Bir yabancımız sakatlandı. Kısıtlı bir kadromuz vardı. 3 periyot kafa kafaya götürdüğümüz maçları son periyotta az bir farkla kaybediyorduk. Son maçta ilk galibiyetimizi aldık. Tam takım olamadık, bu sefer ben sakatlandım. Her gün hatalarımızdan kayıplarımızdan ders alarak diğer maçlara daha iyi hazırlanıyoruz. Bizi daha iyi günlerin beklediğinden eminim. Maç kazanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
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