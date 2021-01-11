Eşrefpaşa Hastanesi’nin satılacağı iddiası yalanlandı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 16:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



AKP MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’nın sosyal medya hesabından dile getirdiği ve bazı basın kuruluşları tarafından da haberleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nin satılacağı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin tek belediye hastanesi Eşrefpaşa Hastanesi’ni satmak gibi bir niyeti ve düşüncesi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 113 yıldır kente ve kentliye hizmet eden bu güzide kurumu satmak bir yana, halktan ve emekten yana duruşunun, demokratik ve sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak asıl hedefi Eşrefpaşa Hastanesi’ni daha da büyütmek ve geliştirmektedir.