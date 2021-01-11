Eşrefpaşa Hastanesi’nin satılacağı iddiası yalanlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın sosyal medya hesabından dile getirdiği "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nin satılacağı" yönündeki iddialarını yalanladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
AKP MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’nın sosyal medya hesabından dile getirdiği ve bazı basın kuruluşları tarafından da haberleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nin satılacağı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin tek belediye hastanesi Eşrefpaşa Hastanesi’ni satmak gibi bir niyeti ve düşüncesi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 113 yıldır kente ve kentliye hizmet eden bu güzide kurumu satmak bir yana, halktan ve emekten yana duruşunun, demokratik ve sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak asıl hedefi Eşrefpaşa Hastanesi’ni daha da büyütmek ve geliştirmektedir.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği