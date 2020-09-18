EUIPO karar verdi: Banksy’nin ‘çiçek buketi fırlatan eylemcisini’ İngiltere'deki şirket kullanacak

18 Eylül 2020 Cuma, 13:27

Aktivist sanatçı Banksy, çiçek buketi fırlatan eylemci resminin kullanımıyla ilgili açılan davayı kaybetti. Mahkeme resmin “Kimliğinin gizli ve sahibi olamayacağı” yönünde karar vererek Full Colour Black adlı bir tebrik kartı şirketi tarafından şablon ürünlerinde kullanılmasına izin verdi. Banksy’nin Kudüs’te çizdiği bu resim için şirket, anonim olduğunu iddia ederek kullanılabileceğini savundu. 2014 yılında, Banksy’yi temsil eden ‘Haşere Kontrol Ofis’ adlı oluşum, söz konusu duvar resmi için AB ticari markası statüsü almıştı fakat bu hafta iki senelik anlaşmazlık sonucu bu iptal edilmiş oldu.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Banksy’nin kimliği gizli olduğu ve bundan dolayı bu tür eserlerin tartışmasız sahibi olarak tanımlanamadığı için sanatçının aleyhine karar verdiğini belirtti.

TİCARİ BİR ÜRÜN HALİNE GELİYOR

Banksy daha önce bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Bir tebrik kartı şirketi, sanatımın ait olduğu ticari markaya itiraz ediyor ve sahte Banksy ürünlerini yasal olarak satabilmek için adımın hakkını almaya çalışıyorlar.”

Banksy 2019’un Ekim ayında, Londra’nın güneyindeki Croydon’da ‘Gross Domestic Product’ isimli, kendi markasına patentli ürünlerini sattığı bir hediyelik eşya dükkânı açmıştı.

AFP’de yer alan habere göre EUIPO, mağazanın, kullanılmış polis kasklarından yapılan disko topları ve 2019’daki Glastonbury festivalinde ünlü rap sanatçısı Stormzy tarafından giyilen bıçaklı yeleğin kopyaları da dahil olmak üzere ‘pratik olmayan ve saldırgan’ ürünler sattığı yorumunu yaptı.



