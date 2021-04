Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Twitter / @sudhakarudumula

Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı.

Yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

Independent Türkçe'nin The Indian Express'ten aktardığı haberine göre, hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti.

A man behaves hysterical touching the treasure pot in Pembarthy of Jangoan district in Telangana #Telangana pic.twitter.com/03uhhHMc2t