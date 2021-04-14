Evde güllaç nasıl yapılır?
Güllaç özellikle Ramazan ayında tüketilen sütlü hafif bir tatlıdır. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte tarifi…
Hafifliğiyle bilinen Güllaç, unlu ve şerbetli tatlılara
oranla daha sağlıklı bir alternatiftir. Karbonhidrat ve protein açısından
zengin olan güllaç, fosfor ve kalsiyum kaynağıdır.
Bir porsiyon güllaç, yetişkinlerde vücudun kalsiyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılamaktadır. Omega-3 yağları açısından da son derece zengindir. Sindirimi son derece kolay olmakla birlikte kan şekerini diğer tatlılar gibi birden yükseltmemektedir.
Evde güllaç yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:
- 10 yaprak güllaç
- 1,5 litre süt
- 2 su bardağı şeker
- Çekilmiş ceviz
- 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
- File Fıstık
- Ceviz
- Nar tanesi
Yapılışı
1 - Süt ve şekeri tencereye alarak şekerler tamamen eriyinceye kadar ısıtın.
2 - Sonra sütü oda sıcaklığında ılıklaştırmaya bırakın.
3 - Tatlınızın hamur olmaması için sütün el yakmayacak dereceye
gelmesini bekleyin. Ardından tatlıyı tepsiye döşeyin.
4 - Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derin
bir tepsiye koyun.
5 - Her tarafı ıslanacak biçimde üzerine iki kepçe süt dökün.
6 - Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın.
7 - Beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve
üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
8 - Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alın ve içerisine
2 yemek kaşığı gül suyu ekleyin.
9 - Bu karışımı tatlının üzerinde gezdirin.
10 - Tatlıyı buz dolabında muhafaza edin.
11 - Tatlıyı en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra tercihe göre
fıstık, nar, ceviz ile süsleyerek servis edin.
Peki güllaç yaprağı yok, evde nasıl yapabiliriz derseniz
onun için de tarif hazır…
Güllaç yaprağı için malzemeler:
- 2 tepeleme tatlı kaşığı un
- 6 tepeleme tatlı kaşığı nişasta (buğday veya mısır
nişastası)
- 2 su bardağı su
Yaprağın yapılışı:
- Un, nişasta ve suyu bir kavanoza alın, kapağını kapatın,
pürüzsüz kıvama gelinceye kadar sallayın.
- 24 cm'lik yapışmaz özellikli bir tavayı suyla ıslatın.
- Hazırladığınız karışımı tavanın dibinde ince bir tabaka
oluşacak kadar dökün
- Ocağa alıp en yüksek ısıda güllaç yaprağı tavadan ayrılana
kadar tek tarafını pişirin. Pişirme esnasında üzerine yelpaze sallayıp üstünün
havayla kurumasını sağlayın.
- Kenarları kalktığında tutup nazikçe çekerek tavadan alın,
yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
- 180 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırına verip
tamamen kuruyana kadar pişirin.
- Kalan karışımı da tavayı her seferinde ıslatarak aynı
şekilde hazırlayın.
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