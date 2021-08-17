Evlenmek istediği çocuğun evini basan erkek bir kadını öldürdü, birini yaraladı
Samsun’da 41 yaşındaki erkek, evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge yaşamını yitirdi, çocuk ise kafasına isabet eden kurşun ile ağır yaralandı.
Samsun’un Terme ilçesinde iddiaya göre, bir süredir 16 yaşındaki kuzeni E.A. ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.’yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu.
Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Erkan A. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, erkeği evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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