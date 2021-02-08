Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin gözaltına alındı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 22:42

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim”

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

8 Mart Kadın Platformu, Ayşen Şahin’in gözaltına alındığı anları paylaştı.

''BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI İLE İLGİLİYMİŞ''

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, ''Ayşen ile şu an telefonda konuştum. Şimdi Taksim İlkyardım'da. Vatan'a götürülüyor. Henüz sebep söylenmemiş. 'Kağıdın ucundan gördüm. Boğaziçi protestoları ile ilgiliymiş' dedi'' açıklamasını yaptı.