Facebook çalışanlarından, Mark Zuckerberg'e Trump isyanı

Twitter yönetimi Trump’ın söz konusu paylaşımını ‘şiddeti yüceltme’ uyarısıyla birlikte gizlemişti. Zuckerberg ise bu olaydan sonra yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının yargıç gibi davranmaması gerektiği görüşünü payalşmış, “İnsanların, hükümetin ne zaman güç kullanacağını bilmesi gerekiyor” demekle yetinmişti.

Zuckerberg’in Trump’ın sözlerine ilişkin paylaşımlara karşı adım atmayı reddetmesi, çalışanlarını isyan ettirdi. Facebook’un Haber Kaynağı bölümün ürün müdürü Ryan Freitas, “Mark hatalı ve fikrini değiştirmek için sesimi mümkün olduğunca yükselteceğim” dedi. Freitas, kendisinden fikirlerini kamuoyuna açıklamasını bekleyenlerden de özür dileyerek, bunun yerine şirket içi değişim için kendisi gibi düşünen 50’yi alkın kişiyi örgütlediğini açıkladı.

Facebook Portal’ın yöneticilerinden Andrew Crow ise “Şiddeti körüklemek ve yanlış bilgi yaymak için bir platform tedarik etmek, kim olduğunuzdan veya bunun haber değeri taşıyıp taşımadığından bağımsız olarak, kabul edilemez bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg’in konuyu el elma biçimine karşı bir dizi Facebook yöneticisinin daha Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Ürün müdürlerinden Sara Zhang “İçeride endişelerimizi dile getiriyoruz. Şu ana dek dikkate alınmadık” derken, Jason Toff adlı çalışan “Facebook’ta çalışıyorum ve görünüşümüzden gurur duymuyorum. Konuştuğum iş arkadaşlarımın büyük çoğunluğu aynı şekilde hissediyor. Sesimizi duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

I work at Facebook and I am not proud of how we’re showing up. The majority of coworkers I’ve spoken to feel the same way. We are making our voice heard.