Facebook'a yeni özellik geliyor: 'Uzun metinleri okuyacak asistan'
Facebook, çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği yıl sonu toplantısında teknolojide bir devrime imza atacak iki yeni projesini duyurdu. Şirket, projelerin birinde, uzun metinleri okumaya üşenenler için büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor.
Facebook, yeni nesil teknolojiler üzerine yatırımlar yapmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu yıl sonu toplantısında, çalışanlarına şirketin sürekli gelişmekte olduğunu ve önemli yeni teknolojik gelişmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Webtekno'da yer alan habere göre, bunlardan ilki, uzun makaleleri okumaya gerek kalmadan özet geçen TLDR adında bir yapay zeka asistanı. Diğer teknoloji ise insanların düşüncelerini algılayıp bu düşünceleri eyleme dökecek bir sensör olarak geliştirilecek.
KULLANICILAR, UZUN MAKALELERİ OKUMAK ZORUNDA KALMAYACAK
Facebook, yeni yapay zeka asistanıyla insanların uzun metinleri okumaktan kaçındığını gözlemleyerek önemli bir yeniliğe imza atmış olacak. Şirketin geliştirmekte olduğu yapay zeka asistanı, okuması uzun süren metinleri özetleyerek maddeler halinde kullanıcıya sunacak. TLDR adını alacak bu asistan, metinleri kullanıcıya sesli bir şekilde okuyabilme özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar, TLDR sayesinde gönderilere sesli bir şekilde yanıt verebilecek.
Facebook, 2019 yılında CTRL Labs adlı düşünce gücü üzerine faaliyet gösteren şirketi satın almıştı. Şirket, beyinden gelen sinyalleri fiziksel harekete dönüştürecek bir sensör üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Facebook’un teknoloji yöneticisi Mike Schroepfer, bu sensörün ileride oyun geliştirmek, sanal bir nesneyi ya da karakteri kontrol etmek gibi amaçlar için kullanılabileceğini ifade etti.
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