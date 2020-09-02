Facebook'tan 'Ruslar sahte sol görüşlü haber sitesi kurdu' iddiası

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:52

The Guardian'ın haberine göre, Facebook tarafından bugün yapılan açıklamada, 2016 ABD seçimine müdahale eden Rusya merkezli internet ajansının sahte bir sol kanat haber yayını oluşturduğunu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş fotoğraflarla sahte editörler görevlendirdiğini ve Facebook tarafından tespit edilip kaldırılan yeni bir etki operasyonunun parçası olarak gerçek serbest muhabirleri işe aldığını söyledi.

Facebook’un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher’e göre, IRA'in son operasyonu FBI’dan gelen bir ipucu sayesinde tespit edildiğinde henüz ilk aşamalarındaydı.

Ağın 13 hesabı ve yaklaşık 14 bin takipçisi olan iki sayfası olduğu tespit edildi.

Facebook hesapları ve sayfaları, küresel bir haber kuruluşu olduğunu iddia eden, ancak editör kadrosu hayali olan İngilizce ve Arapça bir internet sitesi olan PeaceData.net'i desteklemek için tasarlandı.

IRA operasyonu hakkında bir rapor hazırlayan sosyal medya analiz firması olan Graphika'ya göre PeaceData personelinin yüzleri gerçeğe yakın görüntülerini üretebilen bir AI türü olan Generative Adversarial Networks (Üretken Çekişmeli Ağlar) kullanılarak oluşturuldu.