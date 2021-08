Facebook'tan tartışmalı karar: WhatsApp, Instagram, Messenger mesajları analiz edilebilir

The Sun'ın aktardığına göre şirketin, metnin kendisine erişmeden bir mesajın içeriği hakkında fikir edinmesine olanak tanıyan “homomorfik şifreleme” adı verilen bir teknik üzerine çalıştığı söyleniyor.

The Information'a göre, Facebook'un yaklaşımı, şifreleme ve reklamları bir araya getirmesine yardımcı olabilir.

Yeni teknik, Facebook ve üçüncü tarafların ham verilere erişmeden şifreli mesajları analiz etmesine teknik olarak izin verebilir.

Facebook, popüler uçtan uca şifreli mesajlaşma platformu WhatsApp'ın da sahibi. Ancak WhatsApp'ın CEO'su Will Cathcart The Information'ın raporuna karşı çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cathcart, şunları kaydetti:

"@WhatsApp için homomorfik şifreleme üzerine çalışmıyoruz. Bu bana daha önce soruldu (aşağıdaki bağlantı). Bizimki gibi uygulamaların mesajları yalnızca 'iyi' durumlarda görebileceğine dair teknik iddialara karşı şüpheci olmalıyız. Teknoloji böyle çalışmıyor"

We're not pursuing homomorphic encryption for @WhatsApp. I've been asked this before (link below). We should be skeptical of technical claims that apps like ours could see messages in "good" cases only. That's just not how technology works. https://t.co/Y55p25QmR8 https://t.co/mZgNYyorkm