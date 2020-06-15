Fahrettin Koca: 3 bin 250 çalışma arkadaşına ihtiyacımız var
Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 işçiye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı ihitiyacını Twitter adresi üzerinden duyurdu. İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 kişiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Koca, " İstanbul’daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.
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