Fahrettin Koca: 3 bin 250 çalışma arkadaşına ihtiyacımız var

15 Haziran 2020 Pazartesi, 22:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı ihitiyacını Twitter adresi üzerinden duyurdu. İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 kişiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koca, " İstanbul’daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.