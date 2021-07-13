Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de aşılamada son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinde yer alan anlık verilere göre, en yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. Aşılama oranı en düşük iller ise Şırnak, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı. Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan iller de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne olarak kayıtlara geçti.
'BAĞIŞIKLIĞA ÇOK DAHA YAKINIZ'
Sağlık Bakanı Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu. Koca, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika... Bakan Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
Video Haberler
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
- İstanbul'daki 'tehlike'yi açıkladı! Uzmanı uyardı
- Düğüne giden minibüs kaza yaptı! Yaralılar var
- ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
- Canlı yayında cinayet gibi kaza! Çarpıp kaçtı
- Alkollü sürücü, sıkıştığı yerden bir saatte kurtarıldı
- Beni hatırladın mı? deyip böyle saldırdı!
- “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçaklandı
- Danilo şefin tatil keyfi
- Yaban hayatı fotokapanlara takıldı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Seksenler dizisi için yeni karar
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?