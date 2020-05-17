Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 44 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 368 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 368 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 140 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 149 bin 435'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 825 oldu.
'YENİ VAKA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ'
Koca, ''Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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