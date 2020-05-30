Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 26 kişi daha artarak 4 bin 515 oldu.

Türkiye'de koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı bugün kaydedilen 983 vakayla birlikte 163 bin 103 oldu.

Koca'nın açıkladığı tabloda iyileşenlerin sayısı da 126 bin 984 olarak yansıdı. Entübe hasta sayısının 308 olduğu Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısı ise 308 oldu.

31 BİNDEN FAZLA YURTTAŞ MÜCADELE VERİYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren toplam 163 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yurttaşların 4 bin 515'i yaşamını yitirirken 126 bin 984'ü de hastalığı yenmeyi başardı. 31 bin 604 yurttaş ise bu salgına karşı mücadele veriyor.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.