Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

14 Haziran 2020 Pazar, 20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 562 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 807 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 178 bin 239'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 330 oldu.

'HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ'

Koca, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: