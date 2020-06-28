Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 356 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 356 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 97 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 197 bin 239'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 413 oldu.
'BİR ÖNCEKİ GÜNE KIYASLA 40 AZALMA VAR'
Koca, ''Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı'' dedi.
Türkiye'nin 28 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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