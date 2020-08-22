Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloye göre son 24 saatte 22 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 309 kişi de enfekte oldu. Koca yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun, "Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma" durumlarından kaynaklandığını ifade etti.
Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 22 kişi artarak 6 bin 102'ye yükseldi.
Ülkede son 24 saatte tespit edilen enfekte kişi sayısı bin bin 309 olarak açıklanırken, iyileşen kişi sayısı da 801 olarak ifade edildi.
Zatürre oranının yüzde 7,4 olarak açıklandığı tabloda ağır hasta sayısının 762 olduğu belirtildi.
YOĞUNLUĞUN NEDENİ
Sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun nedenine değinen Fahrettin Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak" açıklamasında bulundu.
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