Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 67 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 742 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 742 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 186 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 294 bin 620'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 2020 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 327
Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam ağır hasta sayısı bin 327, zatürre oranı yüzde 7.1, bugünkü test sayısı 110 bin 412 olarak kayıtlara geçti.
'AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR'
Koca, ''Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 15 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Antalya'da otelde turistlerden hemşireye çirkin saldırı!
- 20 yıllık PTT memurundan milyonlarca liralık vurgun!
- Kozan'da orman yangını
- Minibüslerde şoför - yolcu tartışması bitmiyor
- 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı
- Karantinadan kaçtı, Ölmek istemiyorum diye bağırdı
- TEMA Vakfı: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı
- İstanbul'da dehşete düşüren 'ölüm' konvoyu!
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor