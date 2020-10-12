Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 58 yurttaş yaşamını yitirdi. Hasta sayısının bin 614 olarak ifade edildiği tabloda, iyileşen kişi sayısı da bin 301 olarak ifade edildi.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 58 yurttaş, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Günlük hasta sayısının bin 614 olarak açıklandığı tabloya göre ağır hasta sayısı bin 417, iyileşen kişi sayısı da bin 301 olarak ifade edildi. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 48,7 olduğu ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.
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