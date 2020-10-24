Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 19:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 69 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 91 yeni hasta tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 727 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 359 bin 784'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 573 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 699 olarak açıklandı.

"TOPLAM VAKALARIN %40’I İSTANBUL’DA"



Koca, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" dedi.

Koca ayrıca tüm vakaların yüzde 40'nın İstanbul'da olduğunu belirterek, "5 GÜN İSTANBUL’DAYIZ. Toplam vakaların %40’ı İstanbul’da. Salgına karşı organize olalım" dedi.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU