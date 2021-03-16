Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Koca, ''Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım'' uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında yeni bir döneme girildiğini duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım'' uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Samsun,
- Kilis,
- Balıkesir,
- İstanbul,
- Yalova
Koronavirüs vaka görünme oranı en çok azalan iller:
- Sakarya,
- Ordu,
- Amasya,
- Rize,
- Burdur
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