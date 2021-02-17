Fahrettin Koca'dan kritik 'aşı' uyarısı!

17 Şubat 2021 Çarşamba, 23:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1'inci aşamayı tamamlamak üzereyiz. Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya üzerinden aşı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunan Koca, ''Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin'' dedi.