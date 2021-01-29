Fahrettin Koca'dan mutasyonlu virüs uyarısı: 17 şehrimizde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla mutasyonlu koronavirüse karşı uyardı. "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız" diyen Bakan Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüse yakalanan kişi sayısının 128'e yükseldiğini ve 17 ilimizde görüldüğünü ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 20:23
Fahrettin Koca'dan mutasyonlu virüs uyarısı: 17 şehrimizde görüldü
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Fahrettin Koca, mutasyonlu virüse karşı yeni bir uyarıda bulundu. Koca sosyal medya hesabından, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" mesajını paylaştı.


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