Fakir Baykurt Ödülü “Amasanga”nın

02 Haziran 2020 Salı, 12:23

Çiğli Belediyesi tarafından usta edebiyatçı Fakir Baykurt adına düzenlenen Roman yarışması sonuçlandı. 2 Mart’ta başvurusu sona eren yarışmaya katılan eserlerden 64’ü Seçici Kurul’un ön elemesinden geçti. Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Işık Baykurt, Bahri Karaduman ve Hidayet Karakuş’tan oluşan Seçici Kurul, koronovirüs nedeniyle zoom üzerinden bağlanarak toplandı ve raporlarını değerlendirdi. Amasanga eseri, oybirliği ile Fakir Baykurt Roman Ödülünü almaya hak kazandı.

Seçici Kurul, Amasanga romanın, kadın sorununu Hititler’den başlayıp Cumhuriyet dönemine uzanan büyük bir süreci yüzyılların içinden yarattığı kahraman kadınlarla anlatması; kadının aklıyla çağlar içinde ayakta kalmasını onun yaratıcı varlığına bağlaması; çağdaşlığın yaratılmasında kadın emeğinin yüceliğini, heyecan yaratacak biçimde vermesi; kültür değerlerini içselleştirerek işlemesi nedeniyle öne çıktığını vurguladı. Ayrıca eserin Anadolu’nun diliyle, yerel deyimleri, sözcükleri, terimleri yazı diline sokarak, akıcı bir anlatım oluşturması; yüzyıllara uzanan bir süreci sağlam, yeni bir kurguyla anlatması nedeniyle Fakir Baykurt Roman Ödülünü kazanmaya değer görüldüğü açıklandı.













Yarışmaya yoğun ilgi





Roman Ödülüne ilginin oldukça yoğun olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü; “Usta Edebiyatçımız Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz Roman Ödülü sonuçlandı. Yine seçkin edebiyatçılarımızdan oluşan Seçici Kurulumuz titiz bir çalışmayla, başvuran dosyaları inceledi ve kararını açıkladı. Amasanga eseri Seçici Kurulumuzun oybirliği ile ödülü almaya hak kazandı. İlkçağlardan günümüze kadınlarımızın kimlik kazanma savaşanı, Amazon kadınlardan yola çıkarak destansı bir dille anlatan romanın ödül alması, Fakir Baykur’a yakışan bir sonuç oldu” dedi.





Ödül her yıl verilecek





Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün her yıl verileceğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, sözlerini söyle sürdürdü: “Edebiyatımızı ve kültümüzü yaşatmayı, gelecek kuşaklara sevdirmeyi amaçlıyoruz. Yeni Fakir Baykurtlar, Yaşar Kemaller, Atilla İlhanlar yetişsin istiyoruz. Bu topraklarda bu maya var. Yeter ki insanlarımıza fırsat verilsin. Çiğli Belediyesi olarak, yazmaya yeteneği olan insanlarımıza bu fırsatı yaratmaya çalışıyoruz. Çiğli’yi bir kültür kenti yapmak için çalışmalarımız sürecek.”