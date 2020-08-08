Falcao erken start aldı
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, bireysel antrenörü ile birlikte yeni sezona hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, bireysel antrenörü ile birlikte yeni sezona hazırlanıyor.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao, yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdürüyor. Geçen sezon başında AS Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız, sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçırmış ve takımını yalnız bırakmıştı. Falcao, özel antrenörü ile birlikte evinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazır olarak girmek istiyor.
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