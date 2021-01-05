Fatih Altaylı: Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçe, Gezi eylemlerini başlatan çadır yakma işi gibi bir iş

05 Ocak 2021 Salı, 12:35

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasının ardından okulda başlayan eylemlere ilişkin bir yazı kalem aldı.

Barikat kuran polisin kelepçeyle üniversitenin bahçe kapısını kilitlemesini hatırlatan Altaylı, şunları dedi:

"Ancak dün felaket bir görüntü vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takılmıştı. Bu çok simgesel bir fotoğraf olarak tarihe geçer. Bu fotoğraf dünya çapında popüler olur, Türkiye'nin alnına kara leke olarak sürülür. Bu kelepçe Gezi eylemlerini başlatan çadır yakma işi gibi bir iştir. O kelepçeyi üniversitenin kapısına takıp, o fotoğrafın kompozisyonunu ortaya çıkaran kişi ya da kafa Türkiye'nin de Türkiye'yi yönetenlerin de dostu değildir. Bir süre sonra 'O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız o kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın. O kelepçe oraya iyi niyetle takılmamıştır, emin olun."