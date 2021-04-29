Fatih Altaylı'dan 'içki yasağı' tepkisi: İsteyen satar; Her türlü ceza yargıdan döner

29 Nisan 2021 Perşembe, 09:23

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası tam kapanma süresince, alkollü içki satışı yapılmayacağı bildirildi.

"İSTEYEN SATAR. HER TÜRLÜ CEZA YARGIDAN DÖNER"



Bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Alkollü içecek bayileri istisna kapsamına alınmayıp fiili bir alkollü içki satış yasağı getirilmeye çalışılsa dahi açık olan marketlerde içki satışı bir bakanın sözlü emri ile yasaklanamaz. İsteyen satar. Her türlü ceza yargıdan döner.

