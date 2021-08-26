Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:47
Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı
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Karagümrük'ten yapılan açıklamada bonservisi La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'da başlayan Emre Mor, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarının formasını giydi.

A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen ve 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Emre, çıktığı 15 maçta bir gol attı.

Emre Mor, geçen sezon ise Celta Vigo ile La Liga'da 11 müsabakada görev yaptı.


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