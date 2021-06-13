Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.
Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.
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