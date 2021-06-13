Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

AA
13 Haziran 2021 Pazar, 06:00
Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.


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