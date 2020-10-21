Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın maaşına zam tepkisi: Yanlış hareketler

21 Ekim 2020 Çarşamba, 23:31

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

Erdoğan’ın aylık maaşında 6 bin 750 TL artış yapılacak olmasını eleştiren Gazeteci Fatih Portakal, '' askıda ekmeğin yapıldığı bir ülkede Cumhurbaşkanı makamına zam yapılmaması gerekir'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

''Asgari ücretin 2 bin 324 TL, ücretsiz izinle yüzbinlerce çalışanın bin 169 TL almak zorunda bırakıldığı, askıda ekmeğin yapıldığı bir ülkede Cumhurbaşkanı makamına oranı bırakın zam yapılmaması gerekir. Yanlış hareketler.''