Fatma Girik'e doğum günü ziyareti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'i doğum gününde ziyaret etti.
Fatma Girik'in Torba Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette Başkan Aras'a, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya eşlik etti. Ziyarette Başkan Aras, Fatma Girik'e çiçek vererek doğum gününü kutladı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine çok selamları olduğunu ileten Başkan Aras, ziyarette şunları söyledi;
"Bugün 12 Aralık, sevgili Fatma Girik'in Torbalı hemşehrimizin doğum günü. Biz de kendisini bugün ziyarete geldik arkadaşlarımızla beraber. Bir isteği, arzusu var mı, onu öğrenmeye geldik. Bir taraftan çok güzel bir konuşma oldu. Sevgili Fatma Girik'le hem eskilerden hem günümüzden çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sağlıklı nice uzun ömürler diledik. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlara her zaman sahip çıkmalıyız. Onların yanında olduğumuzu her zaman göstermeliyiz diye düşünüyorum."
"O Şişli belediye başkanlığı da yaptı bir dönem ve oradan da tabi ki ayrı bir gönül bağımız var kendisiyle. Ben tekrar tekrar kendisine nice güzel yaşlar, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah bir dahaki senelerde çok daha sağlıklı bir şekilde, hep beraber bu kutlamaları coşkulu bir şekilde yaparız."
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