Fatsa Belediyesi işlettiği kafeyi 10 yıllığına bedelsiz olarak İlim Yayma Cemiyeti’ne verdi

09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Belediye meclis toplantısında Elekçi Kafe’nin İlim Yayma Cemiyeti’ne verilme yetkisi 11 oya karşılık 15 oyla alındı.

Karara tepki gösteren CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, tahsis işleminin yangından mal kaçırırcasına yapıldığını söyledi.

İnanlı, “Meclis gündemi akşam 21.30’da iletildi meclis üyelerine. Nasıl bir istişare kültürü bu? Yangından mal kaçırırcasına. Açıklayın bir hafta önceden. Kamuoyu tartışsın. Vatandaşa soralım. Öyle alalım kararları. Kimin malını kime veriyorsunuz? 10 yıllığına bedelsiz. Bu şehirde kamu için faydalı işler yapan bir sürü başka kurum ve kuruluş var. Kızılay var, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü var, Gençlik ve Spor Müdürlüğü var, Atatürkçü Düşünce Derneği var, var da var. Ülkemizi, vatanımızı, topraklarımızı, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimize ait dernekler var. Bir kez daha yinelemekte fayda var. Fatsa Belediyesi’ndeki ekonomik sıkıntılar ortadayken, belediyenin yaratabileceği her kuruş gelir kalemine ihtiyacı vardır. Söz konusu yer kolaylıkla gelir yaratılabilecek bir yerdir ve Fatsa Belediyesi’nde kalmalıdır” dedi.