Fazıl Say'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklaması
İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen Fazıl Say da sarı-lacivertli yönetimi etiketleyerek önerisini paylaştı. Say, Alex'i işaret etti.
Fenerbahçe’de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken ünlü piyanist Fazıl Say'dan teknik direktör konusunda flaş bir çıkış geldi.
Bekleyiş sürdükçe Fenerbahçeli taraftarlardan da sosyal medyada paylaşımlar artıyor. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen Fazıl Say da sarı-lacivertli yönetimi etiketleyerek önerisini paylaştı.
Ünlü piyanist, “Yahu kim olacak diye herkes soruyor…. Getir Alex’i… Daha ne diyelim????” ifadelerini kullandı.
Fazıl Say daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tweetleri ile destek verirken, Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasını eleştirmişti.
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