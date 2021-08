Fazıl Say'dan iktidara sert eleştiri: Niye karşısınız kardeşim?

03 Ağustos 2021 Salı, 17:12

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, günlerdir devam eden orman yangınlarının söndürülememesine tepki göstermeye devam ediyor.

Instagram hesaplarındaki erişim kısıtlaması uyarılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Say, "Tuhaf bir sabaha uyandık: İnsanların sosyal medyası engelleniyor, İnstagram bununla dolu. Vatanını seven, doğayı seven insanlar, “daha sonra tekrar dene” ibresiyle karşılaşıyor.

Kimin “daha sonra “tekrar” ve neyi denemesi gerektiğini” artık çok iyi biliyoruz halbuki. Korkaklar!

Erdemden, bilgelikten uzak, doğa ve insan sevgisinden uzak, umursamaz , kibirli, o korkaklar. O atanmışlar. O pişkinler… Gençlik bu durumu çok iyi anladı. Korkmakta haklılar " yorumunda bulundu.

Say, bu iktidarı savunanlara bir çift söz diyerek devam ettiği paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı;

Bu orman yangınlarda ve tüm bu salgın dönemi hatalarından sonra .. Bence “savunacak” pek de bir şeyiniz yok. Boşuna. “Hala savunuruz” diyorsanız, gelip benim sayfamda hiç boşuna cevap döşenmeyin. Burası sizin yeriniz değil. Olmayacak.

"Kafamda, hem toplumla hem kendi hayatımla ilgili tek bir soru kaldı onlarla ilgili.

“Niye karşınız kardeşim? Doğaya , insana, sanata..?? Niye karşısınız? Niye hiçliğe, yok olmaya terkettiniz bizi salgın dönemi? Neden??? Üç kuruş için mi? Bu sorunun yanıtı olmayacak biliyorum.."

