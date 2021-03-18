F.Bahçe, Beşiktaş derbisinde puan kaybederse Sarı-Lacivertlilerde radikal kararlar alınacak

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması tartışmasız haftanın maçı. Pazar gününü iple çekiyoruz. Kim sevinecek kim üzülecek birlikte göreceğiz. Beşiktaş evinde oynayacağı bu maçta büyük favori. Şu ana kadar istikrarlı bir grafik çizen Siyah-Beyazlılar Sergen Yalçın’la iyi organize olmuş durumdalar. Fenerbahçe tarafında işler yolunda gitmiyor. Takımın gözle görülür olumlu tarafı yok. Bir iki maç kıpırdar gibi görünse de devamı gelmiyor. Kadıköy’deki kaybettiği maçların affı yok. Erol Bulut hala takımın başında nasıl kalıyor anlamış değilim. Bu kadar şans tanınması düşündürücü. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında kazanırsa zirveden kopmaz. Berabere kalsa dahi yara almış olur, kaybettiğinde ise yara büyür şampiyonluk hâyâl olur. Tabii böyle bir durum sonrasında camia ayağa kalkar, kavgalar yaşanır. İstifalar beklenir. Fenerbahçe için ‘Ya olacak, ya olacak’ maçı.

BULUT: İYİ OYNUYORUZ

Teknik direktör Erol Bulut verdiği bir söyleşide iyi futbol oynadıklarından söz etmiş. Bu Fenerbahçe takımı hangi gün doğru dürüst bir futbol oynadı söyler misin hocam? Yaptıkların ortada. Sezon başından bu yana hep eleştiriler senin üzerine. Bu açıklamanı talihsizlik olarak yorumluyorum. Joachim Löw ismi gündeme oturdu. Alman teknik adam Aziz Yıldırım başkanken bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı. Önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlık başlamış olmalı. Bu iş Erol Hoca’yla olmazdı zaten.

TAŞLAR OYNAYACAK

Gençlerbirliği’ne yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Erol Bulut’un takımdaki geleceği tartışılırken, yönetim tam 14 futbolcuyu takımdan gönderme kararı aldı. Fenerbahçe’de yeni sezon için de 10 transfer yapılacak. Yani her şey sil baştan olacak. Peki bu transferleri kimler yaptı? Yazık değil mi bu futbolculara verilen paralara. Takımın halihazırda doğru dürüst bir santrforu yok. Kadro şişkinliği bazen zarar verir. Fenerbahçe bu zararı yaşıyor. Taraftar her sezon aynı hüsranı yaşamaktan bıktı usandı. Kongre zamanı yaklaşıyor. Başkan Ali Koç ne düşünür, aday olur mu olmaz mı bilemiyor. Genel Kurul Koç’a son bir şans daha verebilir. Ama Koç ailesi buna müsade eder mi, bu da başka tartışma konusu.