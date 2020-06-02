F.Bahçe, Caner ve Gökhan gittikten sonra yerlerini dolduracak futbolcu bulamadı

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Görüyoruz ki yönetimden elini cebine atan insan yok. Ödemeleri Koç yapıyor ama nereye kadar. Gün gelecek o da “Yeter” diyecek. Dile kolay. 6 yıl oldu hâlâ şampiyonluk yok. Teselli amatör branşlarda. Önemli olan futboldaki başarı. Ne zaman gelecek soru işareti. Teknik direktörlerden yana dikiş tutmadı. Keza alınan futbolcular da yeterli katkı sağlayamadı. Gidenler oldu. Sıkıntı hâlâ devam ediyor. Bir çözüm yok. Yeni teknik direktör kim olacak, kimler gidecek kimler kalacak belirsiz. Kısa sürede bunlar olmalı ki ileride baş ağrısı yaratmasın.

EMANETÇİ ROLÜ

Ersun Yanal döneminde hiçbir futbolcu doğru dürüst yerinde oynamadı. Jailson, Dirar, Deniz Türüç, Ozan Tufan defalarca “emanetçi” rolünü üstlendiler. Gün geldi savunma dağıldı, gün geldi orta saha dağıldı. Forvette Vedat Muriç hep tek kaldı. Böyle olunca bir parladı bir söndü. Ligde oynamayan Mevlüt Erdinç kupada Fenerbahçe’nin kurtarıcısı oldu. Gençler harcandı. Oysa hep “geleceğimiz” deriz bu çocuklar için. Aldığımız duyumlara göre Isla gidiyor. Kamp kadrosunda da yoktu. Ne fayda sağladı ki. Bu şu demek; sağ bek yine Dirar’a emanet. Yok başka alternatif. Murat Sağlam’ı bir gün olsun kullanmadılar. Yazık ettiler. Sol tarafta yine Hasan Ali oynayacak. Yokken Dirar vardı onun yerinde. Hasan fazla yeteneği olan bir futbolcu değil. Vasat topçu. Acı ama gerçek Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül gittikten sonra yerlerine oyuncu üretemedi. Bu iki isim şimdi yeniden gündemde. Peki transferde ne olur. Kısıtlı çerçevede yapılacak gibi. Aşırı oyuncu alınacağını sanmıyorum. Çünkü her kulüp gibi Fenerbahçe de ekonomik krizin içinde. Lig erken bitti. Hiç olmazsa kupa alınmalı. Yoksa bu sezon da tarihe hüsran olarak geçer. İsteklerim; Erol Bulut’un takımın başına geçmesi, Ali Koç’un yönetimini yenilemesi. Erol hoca olur olmaz bilemem ama yönetime yeni yüzlerin gelmesi şart.