FBI, Windows 7 kullanıcılarını uyardı
FBI’dan Windows 7 kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. FBI, Windows 7’yi kullananları olası güvenlik risklerine karşı uyardı.FBI Windows 7 cihazların güncellenmesi çağrısında bulunuldu.
ZDNet’te yer alan habere göre, FBI çağrısını, Özel sektör bilgilendirmesi (PIN) olarak gerçekleştirdi.
Aynı açıklamaya göre, Windows XP’nin Ağustos 2014’te emekli olmasının ardından bu sisteme yönelik saldırılar çok büyük oranda artış gösterdi.
Ancak Windows 7 Professional ve Enterprise versiyonları güvenlik güncellemesi almaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu versiyonlardaki güncellemeler Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
Windows 7 dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen CES 2009’un açılış oturumunda görücüye çıkmıştı.
Kaynak: Yeniçağ
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