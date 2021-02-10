Federasyondan Gerrard Pıque'ye soruşturma!

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:50

El Mundo Deportivo’da yer alan haberde, İspanya Futbol Federasyonu’nun Barcelona’nın stoperi Gerard Pique’ye hakemler ile ilgili sarf etmiş olduğu cümleler sebebiyle soruşturma açtığı belirtildi. DJ Mariio isimli bir Youtube kanalına konuk olan Pique, sohbet esnasında, ‘’ Lig tarihine baktığınızda Real Madrid hakemlerden en çok fayda sağlayan takım. Ben söylediğim için değil. Kim olduğunu hatırlayamıyorum ama sanırım Iturralde Gonzalez, hakemlerin yüzde 85’inin Madrid’den olduğunu söylemişti. Bu durumda Madrid lehine nasıl karar vermeyecekler? Hakemlerin profesyonelliğine saygı duyuyorum ama bir şüphe olduğunda işler karışıyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

Haberde, İspanya Futbol Federasyonu’nun Gerard Pique ile birlikte Cadiz Başkanı Manuel Vizcaino’nun da VAR ile ilgili açıklamalarından dolayı soruşturmaya dahil edildiği ve cezaların soruşturmanın tamamlanmasından sonra açıklanacağı belirtildi.