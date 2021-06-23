Fenerahçe'nin 3 teknik direktör adayı!

23 Haziran 2021 Çarşamba, 08:46

Fenerbahçe'de pazartesi günü açıklanacak teknik direktör için aday sayısı 3'e indi.

Löw, Favre ve Bielsa'nın devre dışı kalmasının ardından Fenerbahçe’nin hedefinde üst düzey teknik adamlar olmasına karşın yüksek maliyetli transfer talepleri planları değiştirdi. Sarı - lacivertlilerin listesinde Nenad Bjelica, Luis Castro ve Marco Silva’nın olduğu öğrenildi. Bu 3 isim de modern futbol oynatan teknik adamlar.