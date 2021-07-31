Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:42

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkarak üyelere hitap etti.

Koç, sözlerine Türkiye'deki orman yangınları sonrasında kulüp adına 250 bin fidan dikme sözü vererek başladı:

"Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması içimizi dağlıyor. Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz. Biz izlerken zorlanırken, orada yaşayanların, mücadele edenlerin neler yaşadığını düşünmek istemiyorum. Kulüp olarak her şubeden 1907 fidan sözü vermiştik. Tüm Fenerbahçe paydaşlarının çabalarını bir araya getirip, aradaki farkı yönetim olarak kapatarak 250 bin ağaç dikme sözünü veriyorum."

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm negatif şartlara rağmen seçime yoğun bir katılım oldu. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi gören, dışarıda ve içeride nelerle mücadele ettiğimizi daha iyi anlayan her üyemize, şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürü borç bilirim."

"BIELSA GELSE 'KUPA KAZANMADI' DİYECEKLER"

Ali Koç, yönetim olarak futbolda aldıkları kararlara değindi:

"Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Pereira, bu ülkenin hakemlerini, federasyonunu, takımlarını biliyor. Kupalar kazanmış, Porto'da 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış, buraya gelmeye son derece arzulu, istekli, dinamik bir arkadaşımızı getirdik. Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat.

Biz ne yapsak, bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. 'Bielsa dedin de niye bunu getirdin?' diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı?' diyecekler. MHK Başkanı, siyah beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor, kimse bir şey demiyor. Bu kulübü seven, bu kulüp için kalbi atan herkesle beraber yeniden bir yola çıkıyoruz. Bu yolda önümüze çıkan her engelle mücadele etmeye devam etmeliyiz. Özellikle futbolda bu durum devam edecektir.

Hocamız nerelere ihtiyaç olduğunu belirledi. 3 ya da 4 transfer yapacağız. 3 kesin. Direkt 11'e katkı sağlayacak transferler istiyor."

"SESSİZLİK SİZİ ÜRKÜTMESİN"

Koç, transfer sürecine dair bilgi verdi:

"Transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bu bilinçli bir adımdır. Hocamız, kadroyu incelemek ve kimlerin gideceğini belirlemek istedi. Sahada her şeyini veren, terinin son damlasına kadar savaşan, hem sportif hem de özel hayatında sorumluluklarını bilerek yaşayan bir takım olmak zorundayız.

Boupendza ile görüşmedik bile, medyaya bakarsanız Fenerbahçe'ye geliyor. Vedat Muriqi iki günlüğüne tatile geldi, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu yazdılar. Vedat'ı severiz, o da bizi sever ama takımında devam ediyor. Bizden bir şey çıkana kadar hiçbir şeye inanmayın."

"FUTBOLU SARI-LACİVERTE ÇEVİRMEK ZORUNDAYIZ"

Ali Koç, takımın yedi senedir şampiyon olamamasının baskı oluşturduğunu kaydetti:

"Şampiyonluğu, sevinci, coşkuyu özledik, susadık. Futbol takımımızda formayı taşıyanlar başta olmak üzere her bir birey bu ciddiyetle görevlerini yapacaklardır. Futbolcusundan çimcisine, idari ofisteki hukukçuya, yönetime kadar. Fenerbahçe'nin 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması büyük bir baskı oluştuyor. Takım da ister istemez bundan etkileniyor. Bu bir realite. Bu baskıyı sinerjiye çevirmek zorundayız.

Bu sene, Türkiye'de futbolu sarı laciverte boyamak zorundayız. Taraftara sesleniyorum, en düştüğümüz anda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Allahın izniyle bu camia hak ettiği yere kavuşacak."

"SİZLERLE KAPIŞMAYA HAZIRIZ"

Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi:

"Yayıncıyla yaşanan sorunlar, yabancı kuralı.... Bu konuları, forma rengi gözetmeksizin çözmek için mücadele verirken TFF'nin ve sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda duruşu şaşkınlık ve endişe vericidir. Sayın Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin.

Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Kulak verin. Sayın Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin. Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Kulak verin. Biz Fenerbahçe olarak iş birliğine hazırız ama bu garip tutumunuzu değiştirmedikçe sizlerle her ortamda kapışmaya hazırız."

"KAPASİTEYİ %100 YAPALIM"

Ali Koç, Covid-19 döneminde stadyumlara taraftar alımına dair bir öneride bulundu:

"Taraftarlarımız özlemişler. Bu sene yüzde 50 kapasite ile başlayacağız. Taraftarımızın birikmiş coşkusuyla sıkışmış maçları alacağımıza inancım tam. Bir önerim var. Bence stadyum kapasitelerini %100 yapalım. Aşı olmayanları stadyuma almayalım."