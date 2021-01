Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesuz Özil mesajı: Herkes görecek

23 Ocak 2021 Cumartesi, 14:35

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil’in sarı-laciverti forma altında sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu göstereceğini ifade ederken, Galatasaraylı futbolcu Omar’ın yılbaşı akşamı yaşadığı kazayı duyunca içlerinin parçalandığını dile getirdi. Koç, Teknik Direktör Erol Bulut’un her zaman arkasında durduklarını söylerken, eski başkan Aziz Yıldırım ile de bir sıkıntıları olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Ali Koç, yüksek divan kurulu üyelerinden gelen sorulara yanıt vererek konuşmasına başladı.

Çok yoğun bir programdan geçildiğini ifade eden Ali Koç, yılbaşı akşamı evinde talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı futbolcu Omar ile ilgili gelen bir soruya, "Biz kazayı duyar duymaz açıklamamızı yaptık, içimiz parçalandı. Bu gibi jestler zaman zaman kulüpler arasında oluyor. Bazıları yansıyor, bazıları yansımıyor ama bir ziyaretimiz olmadı. Bu tür adımların Türk futboluna katlı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in sarı-lacivertli formayı giyecek olmasıyla ilgili, “İnşallah Mesut sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu gösterecek. İnşallah hayırlı uğurlu bir transfer gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.



"CEZA VERİLMEDİ AMA YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Galatasaray’ın Oğulcan Çağlayan transferiyle alakalı görüşlerini de aktaran Koç, “Bu sizi niye ilgilendiriyor deniliyor. Bu bütün kulüpleri ilgilendiriyor. Saha rekabetinin dışında transferde de rekabet ediyoruz. Bütün kulüpler futbolcu ayartma işleri ile ilgili konuşuyor, biz daha fazla ses çıkartıyoruz. Daha bir ceza verilmedi ama bunu yakından takip edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

Yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Ali Koç, "En üst seviyeye geldi bu sorun. Sadece şunu sormak istiyorum; ’Niye Fenerbahçe?’ Tesadüf olamaz. Bardağı taşıran son damla olan küfürlü tezahüratın dışında da yapılan başka şeyler vardı. Kendileri ile konuştuk. Artık bu kaçıncı hareketleri, sabrımız taşmıştır. Kendi imkanlarımız çerçevesinde bu tavır değişene kadar gerginlik devam edecektir” ifadelerini kullandı.



"EROL BULUT’UN HER ZAMAN ARKASINDA DURDUK"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un arkasında her zaman durduklarını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bunun altındaki felsefe de ilk tökezlemede hocayı, yönetimi ve futbolcuları vurmaktı. Hoca değişimi aklımızdan geçmedi. İlgili arkadaşlarımız yakından takip ediyor ama biz alacağımız kararları sosyal medyadan kurgulamıyoruz. Gerek kazandığımız, gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra çok sayıda mesajlar alıyorum. Kaybettiğimizde sistematik üstümüze gelmeler var. Bir de samimi duygularını paylaşanlar var. Biz adımlarımızı atarken her şeyi göz önünde bulunduruyoruz ama kendimizi bu gibi değişken düşüncelerle beslemiyoruz. Erol hocamızın görevden alımına yönelik bir durum hiçbir zaman olmadı. İnşallah sezon sonunda muvaffak oluruz. Finansal sıkıntılarımız da var ama gemiyi limana götürmeye çalışıyoruz. İnşallah attığımız doğru adımların meyvelerini biz olalım olmayalım kulübümüz görür" şeklinde konuştu.

Ali Koç, stopaj konusuyla alakalı gelen bir soruya şöyle cevap verdi:

“Saat gibi çalışan bir sistem, Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe girmişti. Futbolcular ile ilgili ödediğimiz stopajlar geri ödeniyordu ve bu da amatör şubeler için can suyuydu. Sebeplerini henüz anlamadığımız bir nedenden dolayı bu geçen sene durduruldu. Kulüpler Birliği ile gerekli başvurular yapıldı ama bir seneyi kaybettik. Yeni bir mevzuat çıktı, yüzde 70 geri ödeneceği yüzde 30 ise belirli kriterlerde dağıtılacağı bildirildi. 70 ile 90 milyon TL geri geliyordu kulübe. Geçen sene bundan mahrum kaldık. Tüm olumsuzluklar üst üste geliyor. Kulüplerimiz ciddi finansal anlamda zor durumda. Yayıncı kuruluşun hazmetmekte zorlandığımız 2’nci kez yayın pastasında indirim talebi ve bu talebin makul olmamasına rağmen kabul görmesi gibi şeylerden ciddi zarar gördük. Vergiler de 30’dan 40’a çıktı. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ve üstüne de stopaj geldi. 3 büyük kulüp için futbol dışında branşı olan kulüplerin zor durumunu tahmin edebilirsiniz. Bütün olumsuzluklar finansal açıdan üst üste geldi. Hep devlet diyorsunuz, diyeceksiniz ama buralar kar için yapılan değil, sosyal anlamda yapılan çalışmalar. Kulüplerin başında olan insanlar bu mevcut tabloların iyileştirilmesi için buralardadır. Stopaj bu kadar iyi çalışırken neden durduruldu anlamadık. ‘Siz merak etmeyin olimpik branşlara ciddi yatırımlar yapıyorsunuz bu yüzde 30 geri gelecek’ deniyor."

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntılarının olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Koç, “Bizim tek sıkıntımız; birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık, muvaffak olamadık. Medeni insanlarsak bir araya gelebilmemiz lazım. Fenerbahçe’nin başarısı için kalbimiz atıyorsa bunun zor olmaması lazım” dedi.



"SEZON SONUNA KADAR SIMSIKI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDELİM"

Sezon başında yine yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini anımsatan Koç, "İlk yarının bitmesine 1 hafta kala liderle aramızda 2 puan var ve her yerde söylediğim gibi tüm takımlar inişli, çıkışlı dönemler geçirecek. Çok yoğun da bir takvimin içine gidiyoruz. Sivas’ta -12’de oynadık. Ligin takvimi 5 hafta daha kısa geç başladık, erken bitirmemiz lazım. Takım sayısı arttı, 6 hafta daha fazla oynamamız gerekiyor. Kadromuzun derinliği ilerleyen zamanlarda daha fazla anlaşılacak. Son maçta yedek kulübemize baktığınızda sakatlıkta ne duruma geldiğimizi görmüş olacaksınız. Hocamızla ilgili arkadaşlarla yapılan toplantılarda zamana ihtiyacımız var demiştik. Kırılma anları yaşanacak. ’Bu tuzağa düşmeyin, iniş - çıkış olacaktır’ dedik. Başka kulüpler bizim yaşadığımız süreçleri yaşadığında tartışmaya açılmıyor, en azından bizim kadar açılmıyor. Birbirimizi destekleyerek kırılma anlarından çıktık. Bu uzun süreçte sizlerden ricam 90’ar dakikalık süreçlerde şampiyonluk düşüncelerinizin tavan yapmasını istemiyorum, uzun soluklu düşünmenizi rica ediyorum. Oyuncularımız, genç arkadaşlarımız, evet onlar futbolcular ama inanın çok etkileniyorlar. Sımsıkı bir şekilde sezon sonuna kadar devam edelim" diye konuştu.

Szalai, Osayi ve Mesut Özil transferleri hakkında da konuşan Ali Koç, "Szalai’nin işlemleri bitti, bu maçta oynayabilir. İkincisi ise Osayi. Onlardan çok beklentilerimiz var. Hocamız ve sportif direktörümüzün talepleri doğrultusunda alındı. Bir nokta atışı daha yapmamız gerekebilir. Mesut Özil’i renklerimize bağlamak için uğraş verdik, adım attık. Mesut’un kariyeri ile ilgili pek bir şey söylememe gerek yok. Onu tartışmaya açmama gerek yok. Kısa bir süre Arsenal’le sorun yaşadı. Bugüne kadar Mesut’un saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Ama bununla beraber bazı futbolcularda olduğu gibi Mesut bir marka. Bu markanın Fenerbahçe’ye kavuşması ve çocukluğundan beri olan aşkı sevdası olması. Evin oğlu diyorum üstüne basarak. Türkiye’ye üst seviyede isimler geldi ama bu seviye de isim gelmedi. Beğenin, beğenmeyin istediğiniz yere çekin, evin oğlu geldi. Fenerbahçe’nin eşsiz taraftarının gücünü bu süreçte bir kez daha yaşadık. Bir rüya demiştik hem onun hem de Fenerbahçe’nin ortak gerçeği olduğunu gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyorum. Benim için imzalar atılmadıkça hiçbir transfer gerçekleşmemiştir. İmza ise karantinası Allah’ın izni ile bugün ve yarın 2 test yapılacak, ilk idmanının yarın akşam olmasını arzuluyoruz. Fenerbahçe’ye duyduğu özlemle çok başarılı olacağını diliyoruz. Mesut’un kalbi gönlü buradaydı bizim için çok büyük avantaj, hiçbir sakatlığı da yok. Her idmana çıktı, maçlar da oynadı. Sadece maç eksiği var, onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut’un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ila 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bilen biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam" diyerek soru cevap kısmındaki konuşmasını noktaladı.