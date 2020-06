Fenerbahçe Beko'ya Gherardini müjdesi

29 Haziran 2020 Pazartesi, 13:58

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini 2 yıl uzatan takımın genel menajeri Maurizio Gherardini, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, İtalyan menajer Maurizio Gherardini şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."